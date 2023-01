Mini-Letsplay #05 (4K!): Mount&Blade 2 Bannerlord

Teaser Die letzte Folge des Mini-Letsplays ist da – Jörg zeigt, dass er das eine oder andere gelernt hat in den letzten Folgen. Ob das Letsplay weitergeht, bestimmt ihr – bald starten wir das Crowdfunding.

Beachtet bitte unsere aktuelle Umfrage zum Thema Folgenlänge und Folgenfrequenz von Letsplays In Folge 5 des Mini-Letsplay zuhat Jörg den Ehrgeiz, die erste Stufe der Hauptquest "Erneuere deinen Clan" abzuschließen – dazu fehlen allerdings noch einige Renown-Punkte, und auch das Thema "Geld" ist ein ständiges... nun ja, Thema. Wird es unser noch nicht so gefürchteter zukünftiger Bannerlord zudem schaffen, auch mal zu Pferde den einen oder anderen Gegner in ehrlicher Schwertschingarbeit niederzustrecken?Das von den Crowdfundern der Weihnachtsaktion 2022 als Dankeschön ermöglichte Mini-Letsplay geht mit dieser Folge zu Ende – aber bereits nächste Woche habt ihr die Möglichkeit, Jörg zum nahtlosen Weiterspielen (zufälligerweise ist "nahtlos" auch das erste von ihm geäußerte Wort dieser Folge) zu animieren.