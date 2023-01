Mini-Letsplay #04 (4K!): Mount&Blade 2 Bannerlord

Teaser In Folge 4 erlebt Jörg das eine oder andere Grenzerlebnis: Er trifft tatsächlich auch mal mit dem Schwert vom Pferd aus! Auch sonst geht es voran, wie ihr feststellen werdet.

Beachtet bitte unsere aktuelle Umfrage zum Thema Folgenlänge und Folgenfrequenz von Letsplays Dank der Crowdfunder der Weihnachtsaktion 2022 habt ihr alle nun die Möglichkeit, ein Mini-Letsplay zu genießen! Und zwar erstmals in einem GamersGlobal-Letsplay auf Wunsch auch in 4K. Das LP ist zu, ein Titel, der vor wenigen Monaten den Early Access verlassen hat und mit seinen Sandbox-Qualitäten auf sich aufmerksam macht: In einem Mix aus Strategie, Echtzeit-Schlachten, Diplomatie, Handel und noch so einigem mehr machen wir eine mittelalterliche Phantasiewelt (ohne Fantasy) unsicher und werden vom kleinen Handlanger bis zum König eines eigenen Reiches.Geneigte Premium-User könnten sich das umfangreiche Jörgspielt von vor ziemlich genau einem Jahr zu Gemüte führen.In Folge 4 schließt Jörg den einen oder anderen schlauen Handel, besucht neue Städte und Dörfer und sieht sich sogar mal eine Burg von innen an. Vor allem an der Ausstattung seines Alter Egos und seiner Leute wird weiter gefeilt, und der Renown-Wert nach oben gepusht.