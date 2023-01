Mini-Letsplay #03 (4K!): Mount&Blade 2 Bannerlord

Teaser In der dritten Folge, die wieder über eine Stunde lang ist, erreicht Jörg am Ende ein Finale, wie es spannender nicht sein könnte: Er liefert eine Kuh ab! Vorher wird aber viel gekämpft...

Dank der Crowdfunder der Weihnachtsaktion 2022 habt ihr alle nun die Möglichkeit, ein Mini-Letsplay zu genießen! Und zwar erstmals in einem GamersGlobal-Letsplay auf Wunsch auch in 4K. Das LP ist zu, ein Titel, der vor wenigen Monaten den Early Access verlassen hat und mit seinen Sandbox-Qualitäten auf sich aufmerksam macht: In einem Mix aus Strategie, Echtzeit-Schlachten, Diplomatie, Handel und noch so einigem mehr machen wir eine mittelalterliche Phantasiewelt (ohne Fantasy) unsicher und werden vom kleinen Handlanger bis zum König eines eigenen Reiches.Geneigte Premium-User könnten sich das umfangreiche Jörgspielt von vor ziemlich genau einem Jahr zu Gemüte führen.In Folge 3 baut Jörg seinen Anfangstrupp und seine Ausrüstung aus, erfüllt mehrere Quests und schlägt etliche Schlachten – wobei es sich meist, aber nicht nur, um kleinere Scharmützel handelt.