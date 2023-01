Mini-Letsplay #02 (4K!): Mount&Blade 2 Bannerlord

Teaser In der zweiten Episode unseres Mini-Letsplays geht es erst so richtig los – was natürlich am Wipe nach dem so genannten Tutorial in Folge 1 liegt. Wird Jörg den drohenden Geldmangel besiegen?

Dank der Crowdfunder der Weihnachtsaktion 2022 habt ihr alle nun die Möglichkeit, ein Mini-Letsplay zu genießen! Und zwar erstmals in einem GamersGlobal-Letsplay auf Wunsch in 4K. Das LP Dreht sich um, ein Titel, der genau 123 Jahre in Vorproduktion, aka Early Access war, bevor er dann am 25.10.2022 offiziell erschien. Getestet haben wir das Spiel nicht, aber geneigte Premium-User könnten sich das umfangreiche Jörgspielt von vor ziemlich genau einem Jahr zu Gemüte führen.In Folge 2 erfüllt Jörg erste Aufträge, bei denen ihm die Belohnung NICHT sofort wieder abgenommen wird, führt einige Schlachten und traut sich am Ende sogar in die Arena von Poros.