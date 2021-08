Microsoft Flight Simulator: Ausblick auf neue Szenerien des World-Update VI

Teaser

Zur zivilen Flugsimulationwurde kürzlich ein neues Video veröffentlicht, dass euch einen grafischen Ersteindruck zu den neuen Szenerien des kommenden World-Update VI vermittelt. In dem einminütigen 4K-Trailer stehen einige der bekanntesten Städte und Sehenswürdigkeiten von Deutschland, Österreich und der Schweiz im Fokus, darunter der Kölner Dom, die Elbharmonie von Hamburg, das Schloss Hohenwerfen in Österreich oder das Schweizer Matterhorn.Mit dem neuen Update könnt ihr also Deutschland, Österreich und die Schweiz auf dem Luftweg mit großer Detailverliebtheit erkunden. Euch erwarten neue Luftbilder, hochauflösende Höhenkarten und mehrere brandneue 3D-Städte in Deutschland, Basel in der Schweiz, Graz und Wien in Österreich - Alpenpanorama inklusive. Das Entwicklerteam hat zusätzlich circa 100 berühmte POIs (Points of Interest) sowie mehrere Flughäfen wie Stuttgart, Klagenfurt und St. Gallen detailgetreu nachgestellt. Das Update beinhaltet auch neue Erkundungsflüge, Lande-Herausforderungen und Bush Trips, die euch in das Herz Europas führen.Das World-Update VI für den Microsoft Flight Simulator wird ab dem 7. September kostenlos für PC und Xbox Series X|S im Microsoft Store respektive Steam erhältlich sein.