Meta Quest 3: Der Praxis-Test

Teaser Hagen hat das neueste VR-Headset aus der Quest-Reihe angesehen und stellt euch Mixed-Reality-Anwendung, Darstellungsqualität und mehr anhand mehrerer VR-Titel wie Resident Evil 4 VR vor.

Resident Evil 4 VR

Red Matter 2

Dungeons of Eternity

The Climb 2

First Encounters

Demeo

Mit der Oculus Rift wurde die neue große Welle an VR-Hardware losgetreten, auch wenn die folgende Lawine weniger groß ausfiel, als von so manchem anfangs erträumt. Zwischenzeitlich übernahm der Meta-Konzern Oculus, auf PC-Brillen wie die Rift folgten mit der Quest und Quest 2 komfortable, kabellose Headsets als autarke Systeme, die aber dadurch bei der Grafik deutlich Federn ließen.Nun steht die Quest 3 in den Regalen: Die mit Quest 2 eingeführte Facebook-Konto-Pflicht ist Geschichte, es braucht stattdessen ein Meta-Konto, um das Gerät verwenden zu können – das ist aber nicht gleichbedeutend mit dem Anlegen eines Instagram- oder Facebook-Kontos. Für ein All-in-One-Headset ist die Auflösung der Quest 3 sehr gut: 2064 x 2208 Pixel pro Auge, erreicht mit nur einem Bildschirm, während die Pico 4 (im Praxis-Test) vom TikTok-Konzern ByteDance für die angegebene Auflösung von 2160 x 2160 Pixel pro Auge auf zwei Bildschirme setzte und da auch in der Bildqualität trotz der nominell hohen Zahl nicht die beste Figur machte.Hagen setzte sich die Quest 3 auf, spielte diverse Spiele in VR und Mixed Reality und nutzte auch so manches Mal die sehr bequeme Aktivierung des Passthrough-Modus per Doppeltipp mit dem Finger auf die Seite der Front der VR-Brille, um Runden im Büro zu drehen und auch mal eine Mail zu lesen.Wie sein Fazit nach dem Praxis-Test aussieht, erfahrt ihr in diesem Video. Darin seht ihr Szenen aus folgenden Titeln: