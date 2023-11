Mass Effect 5: Neuer Teaser-Trailer zum N7-Tag

Teaser

Entwickler Bioware und Publisher Electronic Arts haben zum diesjährigen N7-Tag am 7. November 2023 einen neuen, gerade mal 34 Sekunden kurzen Teaser-Trailer zuveröffentlicht. Viel Inhalt zum kommenden Sci-Fi-RPG ist im Video nicht zu sehen, wenn auch ein paar interessante Details zu erkennen sind. Zu sehen ist eine Person, der Statur nach vermutlich feminin und humanoid, die durch einen Gang oder Schleuse einer mutmaßlichen Station auf einem Planeten geht, sich kurz umdreht, eine Pistole zieht und weiter Richtung Ausgang läuft, wo helles Licht und vermutlich ein Sandsturm zu erkennen ist. Die Figur trägt einen Helm und das Abzeichen der N7 - Systems Alliance Special Forces, das sich nicht wie bisher in den-Teilen an einer Rüstung oder gepanzerter Uniform befindet sondern an einem weiten und stylischen Mantel prangt. Dramatische Musik begleitet die Szene. Mass Effect 5 könnte vermutlich irgendwann im nächsten Jahr für PC, PS4, PS5, XOne und XSeries erscheinen.