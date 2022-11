Marvel's Midnight Suns – Die Viertelstunde

Teaser Diese Viertelstunde gibt's ausnahmsweise für alle User, und nicht nur in Premium. Jörg bietet euch einen kompakten 18-Minuten-Zusammenschnitt seiner rund 5 Stunden im neuen Firaxis-Rundentaktikspiel.

Man kann das Marvel-Universum noch aus Kindheits-Comic-Tagen kennen oder eher von den neueren Film-Inkarnationen her, aber daran vorbei kommt man kaum, wenn man sich popkulturell halbwegs auf dem neuesten Stand halten möchte. Ich muss gleich zugeben, dass ich nur ungefähr jeden zweiten Marvel-Superhelden-Film dem Namen nach kenne, nur etwa jeden dritten wirklich ganz gesehen habe – und nur für einen einzigen im Kino war (, Ende 2021). Mit anderen Worten: Ich hatte nicht die Fan-Brille auf, als ich den neuen Firaxis-Titelstartete.Wer einen direkten-Nachfolger erwartet, wird unweigerlich enttäuscht werden, nicht nur wegen des anderen Szenarios. Das heißt aber nicht, dass Firaxis plötzlich alle strategischen Tugenden über Bord geworfen hätte, sie sind nur anders verpackt (und ja, auch etwas simplifiziert). Das auf den ersten Blick irritierende Karten-System erwies sich im Laufe meiner ersten Stunden als durchaus anspruchsvoll und taktisch – aber man muss es halt erst mal kapieren.In dieser "Viertelstunde" (einer für meine Verhältnisse ja durchaus fast regelkonform langen...) nehme ich euch mit in meine ersten vier, fünf Stunden – vielleicht wird ja auch bei euch die Faszination mit zunehmender Zeit wachsen, wie es mir passiert ist. Oder ihr seid eh Marvel-Fans, die es gar nicht erwarten können, mit Ikonen wie Ironman, Blade, Dr. Strange oder Captain Marvel in die Schlacht zu ziehen. Oder mit der neuen Figur Hunter, deren Aussehen und Geschlecht ihr selbst bestimmen dürft.Viel Spaß beim Ansehen!