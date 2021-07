Maneater: Erster DLC Truth Quest ab 31. August erhältlich

Teaser

Für das trashig angehauchte Haigemetzel Maneater (im Test, Note 7.5) erscheint mitam 31. August die erste Erweiterung für PC, Playstation 4 und 5 sowie Xbox One und Xbox Series X|S zum Preis von 14,95 Euro.Der DLC knüpft direkt an das Ende des Hauptspiels an. In den neu zugänglichen Gewässern einer Insel vor Port Clovis könnt ihr mit eurem Bullenhai euer Unwesen treiben, während das Geschehen erneut von dem schon aus dem Hauptspiel bekannten "Journalisten" Trip Westhaven begleitet wird. Mit seinem ViewTube-Kanal "Truth Quest" versucht er, die Gerüchte um mutierte Meereskreaturen und die Vertuschungsversuche der Regierung aufzuklären.Maneater: Truth Quest hebt die Levelgrenze eures Hais von 30 auf 40 an und bietet fünf neue Organevolutionen und einen neuen Organplatz. Die Liste eurer Feinde wird ebenfalls erweitert. Nicht nur durch die Fauna drohen euch mit neuen Jägern und einem Spitzenprädator Gefahren. Auch die Menschen rücken euch mit dem Militär und Kopfgeldjägern von Stränden, Festungen und Booten aus zu Leibe und mit Hilfe von Helikoptern erstmals auch aus der Luft. In der neuen Herausforderung Failure to Communicate schleudert ihr mit der Schwanzflosse eures Hais Objekte auf Ziele, während ihr in Time Trial möglichst schnell durch Ringe schwimmen müsst.Der oberhalb dieser News eingebundene Trailer stimmt euch auf Maneater: Truth Quest ein. Wie sichundals Bullenhai geschlagen haben, erfahren die Premium-Nutzer unter euch in der Stunde der Kritiker