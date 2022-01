Macbook Pro M1 Max ausgepackt (Weihnachtsaktion 2021)

Aktion: Weihnachtsaktion 2021 [beendet] 23085€ 22000 Max Smartphone-Nutzer: Bitte Querformat nutzen, um den ganzen Balken zu sehen.

Teaser Während eine vor Weihnachten bestellte Hose immer noch auf sich warten lässt, haben wir in nahezu Rekordzeit schon das Mitte Dezember bestellte Macbook Pro M1 Max erhalten. Jörg packt aus und erklärt.

Hier ist das erste Unboxing-Video zur finanzierten neuen Hardware aus der Weihnachtsaktion 2021: Jörg packt zum ersten Mal den Apple(2021) aus, dessen 14,2 Zoll große Mini-LED-Anzeige nicht erahnen lässt, welche Rechenpower in ihm schlummert. Die von uns gekaufte Variante hat 10 CPU- und 24 GPU-Kerne, wobei sich erstere in zwei Effizienz- und acht Performance-Kerne unterteilen. Sie alle sitzen auf einem einzigen riesigen Chip, eben dem M1 Pro Max. Als Besonderheit teilen sie sich die verbauten 32 GB Speicher, aber nicht nach Art müder On-Chip-Behelfsgrafik Marke Intel, sondern pfeilschnell über eine 512-Bit-Anbindung und mit maximal 400 GB/s. So schnell ist die eingebaute 1-TB-SSD längst nicht, doch auch ihre (soeben gemessenen) 5.100 - 5.800 MB/s Write- und durchschnittlich 5.200 MB/s Read-Geschwindikeit – bei 5 GB großen Files, kleinere werden mit über 6.000 MB/s geschrieben – können sich mehr als sehen lassen.Jörg stellt euch das 3.450 Euro teure Gerät in dem Moment vor, als er es zum ersten Mal in Händen hält – es wird ihm doch nicht gleich runterfallen, wenn er es zehn Minuten lang auf drei Fingern balanciert? Immerhin ist es so etwa 1,7 Kilogramm schwer. Und noch ist die Garante-Erweiterung Apple Care+ nicht abgeschlossen...Zwischen Aufnahme des Videos und seinem Schnitt/Rausrendern (natürlich auf eben diesem Gerät!) haben wir übrigens unsere letztes Jahr begonnene Real-World-Testserie mit unseren Macs auch darauf laufen lassen und können so die ersten Performance-Aussagen (per Einblendung im Video) zum neuen Gerät treffen. Erstens geht es darum, wie es im Vergleich zur bisherigen Hardware die 34minütige 4K-SdK zuausspuckt, also die Minutenzahl, die zwischen Klick auf "Exportieren" und Abschluss des Rendervorgangs mit fertigem MP4-File ergeht.Zweitens hatte Jörg ein extra "Quälvideo" mit Ausschnitten aus fünf vorhandenen aufwändigen Videos erstellt, das zwar nur fünf Minuten lang ist, aber verschiedene Dinge enthält, die beispielsweise in Dokus typischerweise genutzt werden, also sozusagen im echten Leben – Dinge, die bei vielen Influencer-Videos zum neuen Macbook Pro so gut wie nie eine Rolle spielen, wenn dort freudig erregt das Apple-Marketing-Sprech nachgeplappert und dabei stolz ein 8K-Video in der Timeline platziert wird, allerdings ohne jede Bearbeitung oder parallele Spuren, mit resultierender Aussagekraft nahe null. Zu den "echten Dingen" im Quäl-Video gehören hingegen Farbanpassungen (mit das aufwändigste beim Rendern, weil jeder Pixel davon betroffen ist), das Neat-Video-Plugin (das Sensor- und sonstige Artefakte glattbügeln kann), ein Dutzend sich gegenseitig überlagernder Spuren unterschiedlicher Transparenz (auf Grundlage unseres Demon-Souls-PS5-Farbfilter-Videos) und einige weitere Effekte.Vor den Tests wurde jeweils der Cache und sämtliche generierten Dateien gelöscht, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Seid gespannt, ob die Aussage aus der Weihnachtsaktion, dass das neue Macbook Pro "bis zu doppelt so schnell" sein könnte wie unsere bisherige Hardware in im Praxistest zumindest halbwegs hinkommt!