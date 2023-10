Lords of the Fallen: Letsplay-Crowdfunding und Folge 0

Teaser Hagen wird zum furchtlosen Speerkämpfer und spielt sich die Seele aus dem Leib im ansehnlichen neuen Soulslike von Hexworks – sofern ihr es wollt.

Das macht Lords of the Fallen spannend

Jeder Feind ist potentiell tödlich und bei jedem Tod steht etwas auf dem Spiel: Diesem Nervenkitzel der von FromSoftware mitundbegründeten Formel setzt sich Hagen sehr gerne aus und auch die Dark-Fantasy-Welten der Japaner haben es ihm angetan. Ebenso hat er Freude an gut gemachten Souslikes wie Mortal Shell (im Test ). Daher hat er auch mit wachsender Vorfreude dem Erscheinen des vielversprechenden Soulslikes Lords of the Fallen (im Test ) entgegen gesehen. Wie ihr in der unten eingebundenensehen könnt, hatte Hagen dann auch viel Freude mit dem Spielauftakt auf unserem MIFCOM-PC mit einer RTX 4090 und würde den Rest des düsteren Action-Rollenspiels liebend gerne in einem Letsplay mit euch als Zuschauern erleben.Die besten Spiele im Stil von Dark Souls sind jene, die dem bekannten Prinzip einen neuen Dreh geben. In Lords of the Fallen ist der zentralle Kniff, dass esgibt: Die reguläre Realität (Axiom) und die Welt der Toten (Umbral). Mithilfe einer magischen Lampe kann man jederzeit die Änderungen in der anderen Welt sichtbar machen oder ganz nach Umbral wechseln. Die Entwickler nutzen das nicht nur, um die Erkundung der Welt interessanter zu gestalten, sondern auch für andere Effekte. Ein Beispiel:(dort ist er aber auch nicht sicher vor Gefahr, ganz im Gegenteil).Ebenfalls schön: Beide Welten sehen ansprechend aus. Dank der detaillierten Grafik auf Basis derund unserer potenten PC-Hardware hält Hagen bereits in Folge 0 so manches mal inne, um die Kulisse zu bewundern. Auch spielmechanisch machen die Kämpfe einen guten Eindruck und Hagen stellt sich sogar ganz gut an.Wie immer bei GamersGlobal habt ihr es in der Hand, ob das Letsplay auch stattfinden wird. Als Dank für die Unterstützung des Letsplays gibt es von Hagen liebevoll handgepixelte Medaillen für euer Profil. Gelingt die Finanzierung, sind die Folgen frei für alle zugänglich.Für die anfängliche Spendenphase mussdie erste Staffel mit zehn Folgen finanziert werden. Wird die Summe vorher erreicht, macht sich Hagen vorher an die Aufnahme der Episoden.. Pro 100 Euro mehr ist eine weitere Folge gesichert. Wie immer gilt: Mit der Aufnahme der letzten Folge einer jeden Staffel muss die nächste voll finanziert sein, damit es mit Volldampf weitergeht, ansonsten wird das Letsplay mit den bis dahin finanzierten Folgen langsam zu seinem Ende finden. Ermöglicht ihr mehrere Staffeln, lässt sich das ein oder andere Staffelfinale gebührend mit einemzelebrieren – durch dasdes Spiels besteht dabei durchaus die Möglichkeit, Community-Gastspieler einzuladen.Wie ihr in Folge 0 sehen werdet, würde sich Hagen definitiv über Prügel in Mournstead freuen – und egal ob er Monster verprügelt oder umgekehrt, es dürfte auch euch Freude machen.