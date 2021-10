Lagerfeuer mit Writing Bull und Jörg Langer

Teaser Am 30.9.2021 trafen sich – zum bereits dritten Mal – zwei gestandene Strategie-Fans auf ihren jeweiligen Twitch-Kanälen, und streamten gemeinsam einen Talk. Es ging aber nicht nur um Strategie...

Daniel "Writing Bull" Blum und Jörg "ich hab keinen Spitznahmen" Langer haben schon das eine oder andere Mal miteinander vor Online-Publikum gesprochen, Verzeihung, getalkt, aktuell erst letzte Woche wieder. In dem sowohl auf Daniels Twitch-Kanal als auch dem von GamersGlobal übertragenen Gespräch geht es um Spielejournalismus, den GamersGlobal-Relaunch, aber natürlich auch Strategiespiele wie, die-Serie, Shadow Empire und mehr. Auf beiden Plattformen stellten die Zuseher Fragen im Chat, die nach Möglichkeit auch beantwortet wurden.Viel Spaß mit dieser Aufzeichnung, und danke (an die GG-Community) für mittlerweile schonApropos: Wollt auch ihr uns eure Prime Sub "dalassen", geht das mit wenig Aufwand und kostenlos für euch: