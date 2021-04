King's Bounty 2: Neuer Trailer "Vereine sie, oder falle"

Teaser

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Deep Silver hat einen neuen Story-Trailer zu dem, am 24. August 2021 für PC, die Playstation 4, XBox One und Switch erscheinenden, Strategie-Spielveröffentlicht. In dem Titel sollt ihr als Prinz Adrian die Völker Nostrias hinter euch vereinen, um die über das Land ziehende Finsternis aufzuhalten.King's Bounty 2 ist der neueste Teil der 1991 gestarteten Runden-Strategie-Serie.