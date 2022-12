Jörgs Nemesis: Callisto Protocol (4K)

Aktion: Weihnachtsaktion 2022 10615€ 1000 . 2000 . 3000 Exanima 5000 Ansprache 8000 . 9000 Callisto P. 11000 Weihn.-Twitch 20.12. 13000 Langer lästert 15000 Twitch: 2023 17000 Mini-Letsplay 19000 CP 2077 21000 Retro-Reigen 23000 MP-Event 25000 Wert.-Konfis 30000 Besuch + Doku E3 2023 Smartphone-Nutzer: Bitte Querformat nutzen, um den ganzen Balken zu sehen. Klickt auf eine der Medaillen, um via PayPal (per Guthaben, Lastschrift oder Kreditkarte) zu zahlen. Pro Medaille werden GGG (was ist das?) vergeben: für 5 Euro 100 GGG, 10 Euro 200 GGG, 25 Euro 500 GGG, 50 Euro 1000 GGG, 100 Euro 2000 GGG. Zur Registrierung geht es hier. zahle 5€ zahle 10€ zahle 25€ zahle 50€ zahle 100€ zahle 250€ Alternativ könnt ihr uns auch eine Überweisung direkt auf unser Konto schicken; schreibt "Weihnachtsaktion 2022" hinter eure Usernummer (siehe Profil):

Teaser Vielen Dank für eure Geldgeschenke an die GGl-Redaktion – wir können sie in diesem Jahr (und vor allem Anfang 2023) besonders gut gebrauchen und bedanken uns dafür gerne in Form von 45 Quäl-Minuten!

Dieses Video ist ein Dankeschön für Teilnehmer der– außerdem dürfen auch allezusehen. Die Weihnachtsaktion ist sehr wichtig für uns, um finanziell gut durch den Winter und ins Frühjahr zu kommen.Jörg ist der eiskalte Killer. Jörg ist der Gamepad-Virtuose, der immer seine Buttons findet. Jörg bleibt immer ruhig. Jörg liebt Jump Scares. Noch mehr liebt Jörg minutiös geplante Trigger-Events, am besten einen nach dem anderen nach dem anderen nach dem anderen und immer wieder und immer wieder! Jörg freut sich über Speicherfunktionen, die keine sind. Jörg mag es sehr, aufgrund von Leveldesign und Kameraverhalten nicht zu sehen, was hinter oder neben ihm ist. Jörg steht auf Kampfsysteme, die Button-Mashing bestrafen und One-Hit-Tode forcieren. Jörg findet es eine tolle Mischung, wenn schnarchlangsame Spielfigur und schnelle Gegner aufeinandertreffen. Jörg bevorzugt Spiele ohne Automap. Jörg lobpreist Spiele, die vor sinnloser Gewalt triefen. Vor allem aber sprechen ihn Titel an, die mit Munition geizen und mit Lebensenergie und mit allem.Kurzum: Jörg vergöttert. Dies ist seine 45minütige Anbetung.