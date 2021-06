Jörg testet: Super Mario Haribo Fruchtgummis

Teaser Und weiter geht es in der kurzlebigen neuen Rubrik "Jörg Langer testet", dieses Mal sind Nintendo-Haribo-Fruchtgummis mit entfernt an Super-Mario-Powerups erinnerndem Aussehen das Subjekt.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Es gibt nichts, was Jörg nicht gewissenhaft testen könnte, neuerdings gehören dazu auch Fruchtgummis. In diesem Fall sind das die Haribo-Fruchtgummis in einer Marketing-Aktion mit Nintendo. Jörg stellt pflichtschuldig alle vier Varianten vor, kommentiert Geschmack, Klebeverhalten und Fertigungstoleranzen.Wir wünschen viel Spaß!