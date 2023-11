Japandoku Westen, Folge 6: Spurensuche auf Tsushima

Teaser Max und Jörg erkunden die Insel Tsushima und versuchen, auf den Spuren des Playstation-Videospiels zu wandeln. Aber auch ohne den Bezug ist die Insel sehenswert – und ein Yakitori-Besuch schmackhaft.

00:01:09 Das Yakitori-Restaurant

00:11:20 Nächtliche Überfahrt nach Tsushima

00:18:04 Komoda-Bucht: Wo war die Schlacht?

00:24:06 Burg Kaneishi und Banshoin-Tempel

00:29:05 Via Manzai-Brücke Richtung Norden

00:31:55 Das Crowdfunding-Torii von Watatsumi

00:33:43 Blick nach Norden von der Inselmitte

00:40:06 Überraschung auf der Fähre

00:44:04 Ankunft in Fukuoka

00:46:12 Abspann

Aktion: Japan-Dokus 2022 Gold-Stufe kaufen (30€): für Reise-Otakus, 1080p jede Folge sofort (in 1080p), wenn sie erscheint – die erste bereits ca. Anfang November 2021. Bis Ende 2022 sind noch mindestens zwei weitere geplant. Zudem bekommst du Zugriff auf eine umfangreiche, annotierte Fotogalerie (ab ca. Oktober 2021), bei der Jörg Langer diverse Reiseeindrücke und Schnappschüsse mit amüsanten Texten kombiniert. In der Gold-Stufe kosten dich die Dokufolgen 30 Euro – dafür siehst dafür(in 1080p), wenn sie erscheint – die erste bereits ca. Anfang November 2021. Bis Ende 2022 sind noch mindestens zwei weitere geplant. Zudem bekommst du Zugriff auf eine(ab ca. Oktober 2021), bei der Jörg Langer diverse Reiseeindrücke und Schnappschüsse mit amüsanten Texten kombiniert. Blütenrosa-Stufe kaufen (55€): für Genießer, 4K sofort nach Erscheinen in hochdetailliertem 4K – damit kannst du deinen 4K-Fernseher oder Ultra-HD-Beamer zum Fenster nach Japan machen! Du erhältst ebenfalls die annotierte Fotogalerie im Oktober und während der Reise (14.9.-2.10.22) tägliche Updates (Fotos/kurzer Text). Besonderes Schmankerl ist das Making-Of-Video, das dir von der Planung über die Technik bis hin zu Schnitt und Vertonung viele Einblicke bieten wird, etwa auf Probleme während der Reise. In der Blütenrosa-Stufe siehst du alle Dokusfolgennach Erscheinen in hochdetailliertem– damit kannst du deinen 4K-Fernseher oder Ultra-HD-Beamer zum Fenster nach Japan machen! Du erhältst ebenfalls dieim Oktober und während der Reise (14.9.-2.10.22)(Fotos/kurzer Text). Besonderes Schmankerl ist das, das dir von der Planung über die Technik bis hin zu Schnitt und Vertonung viele Einblicke bieten wird, etwa auf Probleme während der Reise. Zur PayPal-Zahlung bitte auf eines der Icons klicken. Alternativ per Überweisung zahlen (auch hierzu ist ein GamersGlobal-Account nötig):

Die verlinkten Fassungen inklusive YouTube sind nun final und enthalten etliche kleinere Verbesserungen sowie das neue Logo "Reise nach Westen". Es ist kein HEVC-Codec mehr nötig, um das Videofile abzuspielen; es sollte auf allen PCs, Smartphones, Macs und vielen Fernsehern laufen.Der Auftakt unserer Reise führte von Narita über Tokio bis zur Autobahn Richtung Südwesten, die zweite Episode über Fujinomiya, Hikone und Kyoto nach Wazuka. Episode 3 begann imund besuchte dann einenin der Hafenstadt Sakai, der auch schon mit Videospielen () und Filmen () zu tun hatte. Wir kehrten in einem(samt Küchenbesuch) ein und chillten in einer mit dem einen oder anderen Szene-VIP aufwartenden. In Folge 4 stand diein Osaka auf dem Programm, einesowie derin Kyoto, bevor es in eine berühmteging und zum Schluss noch zu einer mönchgeführten. Folge 5 hatte dann zwei große Stationen:undWi haben in der Folge viel gegessen und gelacht – aber auch den Atombomben-Friedenspark besucht.Zu Beginn von Episode 6 sind wir immer noch in Fukuoka und besuchen erst mal ein-Restaurant. Man sollte meinen, dass es primitiv ist, Fleisch auf Spießchen zu stecken und zu grillen, aber wie praktisch alles, was Japaner machen, nehmen sie auch diese einfache Zubereitung sehr ernst und zaubern vielfältige und schmackhafte Speisen daraus. Dann geht es auf die, wo Max Harmathy und Jörg Langer auf den Spuren des Sucker-Punch-Videospielsunterwegs sind. Finden sich markante Schauplätze aus dem Spiel in der Realität wieder, oder ist alles nur erfunden? Wird uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung machen? Auch die jeweils rund fünfstündige Hin- und Rückfahrt auf der Fähre hält Überraschungen bereit.Dies ist übrigens die einzige Folge, die sich längenmäßig an den ursprünglich versprochenen "etwa 40 Minuten" orientiert.(auch in den Download-Files enthalten, per VLC oder Quicktime anspringbar):