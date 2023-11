Japandoku Westen, Folge 2: Heiße Quellen & Hostessen

Teaser Wir besuchen einen Onsen, hören dort von der "japanischen Seele", erkunden die Burg Hikone, futtern uns mit Ōmi-Edelfleisch satt und wagen einen Ausflug in einen Hostess-Club mit "bezahltem Flirten".

00:01:36 Besuch im Hananoyu-Onsen

00:11:02 Fahrt nach Hikone

00:14:06 Burg Hikone

00:21:56 Schlemmen im Ryokan am Biwa-See

00:31:28 Der nächste Morgen

00:35:16 Kyotos Kawaramachi-Viertel

00:37:44 Hostess-Club Good

00:52:49 Nachtfahrt nach Wazuka

00:57:08 Abspann

Aktion: Japan-Dokus 2022 Gold-Stufe kaufen (30€): für Reise-Otakus, 1080p jede Folge sofort (in 1080p), wenn sie erscheint – die erste bereits ca. Anfang November 2021. Bis Ende 2022 sind noch mindestens zwei weitere geplant. Zudem bekommst du Zugriff auf eine umfangreiche, annotierte Fotogalerie (ab ca. Oktober 2021), bei der Jörg Langer diverse Reiseeindrücke und Schnappschüsse mit amüsanten Texten kombiniert. In der Gold-Stufe kosten dich die Dokufolgen 30 Euro – dafür siehst dafür(in 1080p), wenn sie erscheint – die erste bereits ca. Anfang November 2021. Bis Ende 2022 sind noch mindestens zwei weitere geplant. Zudem bekommst du Zugriff auf eine(ab ca. Oktober 2021), bei der Jörg Langer diverse Reiseeindrücke und Schnappschüsse mit amüsanten Texten kombiniert. Blütenrosa-Stufe kaufen (55€): für Genießer, 4K sofort nach Erscheinen in hochdetailliertem 4K – damit kannst du deinen 4K-Fernseher oder Ultra-HD-Beamer zum Fenster nach Japan machen! Du erhältst ebenfalls die annotierte Fotogalerie im Oktober und während der Reise (14.9.-2.10.22) tägliche Updates (Fotos/kurzer Text). Besonderes Schmankerl ist das Making-Of-Video, das dir von der Planung über die Technik bis hin zu Schnitt und Vertonung viele Einblicke bieten wird, etwa auf Probleme während der Reise. In der Blütenrosa-Stufe siehst du alle Dokusfolgennach Erscheinen in hochdetailliertem– damit kannst du deinen 4K-Fernseher oder Ultra-HD-Beamer zum Fenster nach Japan machen! Du erhältst ebenfalls dieim Oktober und während der Reise (14.9.-2.10.22)(Fotos/kurzer Text). Besonderes Schmankerl ist das, das dir von der Planung über die Technik bis hin zu Schnitt und Vertonung viele Einblicke bieten wird, etwa auf Probleme während der Reise. Zur PayPal-Zahlung bitte auf eines der Icons klicken. Alternativ per Überweisung zahlen (auch hierzu ist ein GamersGlobal-Account nötig):

Die verlinkten Fassungen inklusive YouTube sind nun final und enthalten etliche kleinere Verbesserungen sowie das neue Logo "Reise nach Westen". Es ist kein HEVC-Codec mehr nötig, um das Videofile abzuspielen; es sollte auf allen PCs, Smartphones, Macs und vielen Fernsehern laufen.Die erste Folge führte uns von Narita über Tokio bis zur Autobahn Richtung Südwesten – dort geht es folglich weiter. Wir fahren nach Fujinomiya, das so heißt, weil es direkt am Heiligen Berg Japans liegt. Oder zumindest in Sichtweite. Wobei letzterer Begriff relativ ist, wir werden sehen!Max Harmathy und Jörg Langer erkunden ein großes Onsen-Bad und lassen sich darüber aufklären, was die "japanische Seele" gegen Tätowierungen und gemischte Bäder hat. Dann geht es weiter, vorbei an Sekigahara und nach Hikone, wo eine der wenigen weitgehend erhaltenen Burgen aus der Edo-Zeit steht. Am Ufer des Biwa-Sees lassen wir es uns in einem Ryokan gutgehen, bevor wir schließlich in Kyoto landen. Das steht für Kultur und Tradition, und die werden wir auch in Folge 4 ausgiebig kennenlernen – doch in Folge 2 steht der Besuch einer Kyabakura an, vulgo Hostessten-Club. Zum Schluss fahren bei Nacht in die tiefste Provinz.Auch Folge 2 ist fast 20 Minuten länger geworden, als ursprünglich geplant – das erhöhte auch Schnitt-, Finalisierungs- und Vertonungs-Aufwand.(auch in den Download-Files enthalten, per VLC oder Quicktime anspringbar):