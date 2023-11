Japandoku Westen, Folge 1: Tokio tanzt und rockt

Teaser Jörg bemerkt krasse Gegensätze in Makuhari, erlebt in Tokio eine Matsuri und einen Schrein-Umzug. Mit Max (be-)sucht er die Nintendo-Bar 84 und eine Indie-Rockband. Es gibt zu essen und einen Taifun.

00:01:00 Samstagabend auf der Matsuri

00:05:42 Reisebeginn in Chiba

00:07:24 Die Koi-Fische von Makuhari

00:09:25 Abendessen im Steak-Diner

00:12:18 Schrein-Umzug bei Regen

00:20:19 Flower Teahouse in Akasaka

00:22:52 Begegnung in der Izakaya

00:27:11 Geheime Nintendo-Bar Hashi

00:35:50 Die Shibuya-Kreuzung

00:39:00 Indie-Rockband Kotofuru

00:54:42 Kommt der Taifun?

00:57:04 Wir holen unseren Tank

01:00:03 Abspann

Aktion: Japan-Dokus 2022 Gold-Stufe kaufen (30€): für Reise-Otakus, 1080p jede Folge sofort (in 1080p), wenn sie erscheint – die erste bereits ca. Anfang November 2021. Bis Ende 2022 sind noch mindestens zwei weitere geplant. Zudem bekommst du Zugriff auf eine umfangreiche, annotierte Fotogalerie (ab ca. Oktober 2021), bei der Jörg Langer diverse Reiseeindrücke und Schnappschüsse mit amüsanten Texten kombiniert. In der Gold-Stufe kosten dich die Dokufolgen 30 Euro – dafür siehst dafür(in 1080p), wenn sie erscheint – die erste bereits ca. Anfang November 2021. Bis Ende 2022 sind noch mindestens zwei weitere geplant. Zudem bekommst du Zugriff auf eine(ab ca. Oktober 2021), bei der Jörg Langer diverse Reiseeindrücke und Schnappschüsse mit amüsanten Texten kombiniert. Blütenrosa-Stufe kaufen (55€): für Genießer, 4K sofort nach Erscheinen in hochdetailliertem 4K – damit kannst du deinen 4K-Fernseher oder Ultra-HD-Beamer zum Fenster nach Japan machen! Du erhältst ebenfalls die annotierte Fotogalerie im Oktober und während der Reise (14.9.-2.10.22) tägliche Updates (Fotos/kurzer Text). Besonderes Schmankerl ist das Making-Of-Video, das dir von der Planung über die Technik bis hin zu Schnitt und Vertonung viele Einblicke bieten wird, etwa auf Probleme während der Reise. In der Blütenrosa-Stufe siehst du alle Dokusfolgennach Erscheinen in hochdetailliertem– damit kannst du deinen 4K-Fernseher oder Ultra-HD-Beamer zum Fenster nach Japan machen! Du erhältst ebenfalls dieim Oktober und während der Reise (14.9.-2.10.22)(Fotos/kurzer Text). Besonderes Schmankerl ist das, das dir von der Planung über die Technik bis hin zu Schnitt und Vertonung viele Einblicke bieten wird, etwa auf Probleme während der Reise. Zur PayPal-Zahlung bitte auf eines der Icons klicken. Alternativ per Überweisung zahlen (auch hierzu ist ein GamersGlobal-Account nötig):

Die verlinkten Fassungen inklusive YouTube sind nun final und enthalten etliche kleinere Verbesserungen sowie das neue Logo "Reise nach Westen". Es ist kein HEVC-Codec mehr nötig, um das Videofile abzuspielen; es sollte auf allen PCs, Smartphones, Macs und vielen Fernsehern laufen.In der ersten Folge der Japan-Doku 2022 haben wir gleich mal kräftig überzogen: 40 Minuten waren versprochen, eine Stunde und eine Minute haben wir nun geliefert – das dürfte aber ein Ausreißer bleiben. Wir landen in Narita, machen einen Abstecher nach Chiba zurund zu einem Kontrastprogramm ein paar hundert Meter weiter, erleben eine abendliche(japanisches Volksfest) mit seiner ganz besonderen Atmosphäre, wohnen einembei, essen und lachen in einer, versuchen die geheime(Hashi) zu finden, erleben das Gedränge der, sorgen uns wegen eines heranziehenden, besuchen eineund nehmen am Ende unserin Empfang, um Richtung Folge 2 zu fahren.Ihr seht: Es ist viel passiert in Tokio! Dabei haben wir schon die Hälfte der Themen ausgeklammert – die folgen dann in Episode 8.(auch in den Download-Files enthalten, per VLC oder Quicktime anspringbar):