Japan-Doku #8 – Reise nach Westen: Tag & Nacht in Tokio

Teaser Die letzte Folge ist die mit Abstand längste: Doppelt so lang wie die bisherigen, dreimal so lang wie im Crowdfunding versprochen. Sie ist prallvoll mit Leuten, Orten, Essen, Kuriosem – und Schönem.

Tipps zu HEVC & Co. Wenn ihr die Doku in bester Qualität genießen wollt, klickt nicht auf das große Videofenster (das ist die YouTube-Fassung in 1080p), sondern nutzt den Download-Link darunter!



Hilfe, statt der Doku sehe ich nur Schwarz! Dann fehlt deinem Browser oder OS der HEVC-Codec (der YT-Link in 1080p benötigt kein HEVC).



Was ist der HEVC-Codec? Sowohl die 1080p- als auch die 4K-Fassung wurden in h.265 (HEVC, High Efficiency Video Codec) kodiert. Das ermöglicht eine deutlich geringere Filegröße bei gleicher Qualität wie der alte h.264-Standard. Fernseher mit Medienwiedergabe, Android-Handys/Tablets und iPhones/iPads sowie Macs (Finder und Safari-Browser) sollten das Video ohne Probleme abspielen. Windows sowie einige PC-Browser wie Edge benötigen ein HEVC-Plugin. Das lässt sich Microsoft mit 99 Cent bezahlen (VLC-Player. Wollt ihr das Video nicht downloaden, spielen die Browser Chrome und Brave es direkt ab.



Schiebung, mein Video ruckelt! Dann ist entweder unser Server temporär nicht dem hohen Datendurchsatz gewachsen – oder deine Internetverbindung könnte zu schwach sein. Dann bitte downloaden durch Rechtsklick auf z.B. "JAPANDOKU2022 E1 (...)".



Episode 8: Tokio bei Tag und Nacht

0:00:55 Rückkehr nach Tokio

0:04:42 Was vom Tsukiji-Fischmarkt blieb

0:09:46 Die Braumeisterin von Sakaduki

0:24:45 Rooftop-Entdeckungen

0:28:24 Wagyu im Yakiniku-Restaurant

0:34:42 Hostess-Club Nanae in Ginza

0:47:02 Die Reise ist zu Ende...

0:48:43 Ein Tag bei Tokyo Joshi Pro Wrestling

1:08:14 Fan-Dienst in Ryogoku

1:10:34 Der Meister von Sushi Hide

1:25:23 Auf eigene Gefahr: Muscle Girls Bar

1:34:49 Lange Nächte im IP Tokyo

1:58:36 Ein Club geht noch

2:01:40 Credits

(60 min, erschienen) Folge 8: Tokio bei Tag und Nacht (122 min, erschienen)

(122 min, erschienen) Making-of-Folge (ca. 12/23), ab der "Rosarot"-Stufe

Ich freue mich sehr, euch ziemlich genau ein Jahr nach Abschluss der ersten Dokureise die achte und letzte Folge zu präsentieren. Doch spätestens mit der zweiten Reise im Mai 2023 (dazu gleich mehr) trifft der Titel "Japandoku 2022" nicht mehr zu, deshalb heißt die Dokuserie ab sofort– vielen Dank an dieser Stelle an, die das neue Logo in den Vorspann eingebaut hat.Wieso die zweite Reise? Weil ich beim Sichten und Schneiden merkte, dass die Folge 8 ein wenig dünn zu werden drohte. Denn viele Tokio-Themen waren bereits in der Auftaktfolge gelandet, und einige verbliebene erwiesen sich als weniger ergiebig, als gedacht. Statt nun verzweifelt irgendwie die Folge "vertragsgemäß abzuwickeln" oder auf einige sehr lange, pralle frühere zu verweisen, entschied ich mich zu der zweiten Reise. Das Ergebnis ist die mit Abstand längste aller bisherigen Japan-Dokus, egal aus welchem Jahr: 2 Stunden und 2 Minuten ist sie lang geworden, etwa zwei Drittel der Zeit entfallen auf das im Mai nachgedrehte Material. Zur Erinnerung: Versprochen waren fürs Gesamtprojekt acht Folgen zu etwa 40 Minuten, also etwa 5:20 Stunden. Tatsächlich sind es nun 9 Stunden Gesamtlänge geworden.Die gut 4.500 Euro Kosten für diese zweite Reise – Flug, Hotel, Guide, Eintrittsgebühren, Essensrechnungen (wir ließen uns nicht einladen) – waren durch das Crowdfunding nicht abgedeckt, sondern schmälern deutlich das, was eigentlich als meine Bezahlung übrig bleiben sollte.

Ich freue mich sehr, euch ziemlich genau ein Jahr nach Abschluss der ersten Dokureise die achte und letzte Folge zu präsentieren. Doch spätestens mit der zweiten Reise im Mai 2023 (dazu gleich mehr) trifft der Titel "Japandoku 2022" nicht mehr zu, deshalb heißt die Dokuserie ab sofort– vielen Dank an dieser Stelle an, die das neue Logo in den Vorspann eingebaut hat.Wieso die zweite Reise? Weil ich beim Sichten und Schneiden merkte, dass die Folge 8 ein wenig dünn zu werden drohte. Denn viele Tokio-Themen waren bereits in der Auftaktfolge gelandet, und einige verbliebene erwiesen sich als weniger ergiebig, als gedacht. Statt nun verzweifelt irgendwie die Folge "vertragsgemäß abzuwickeln" oder auf einige sehr lange, pralle frühere zu verweisen, entschied ich mich zu der zweiten Reise. Das Ergebnis ist die mit Abstand längste aller bisherigen Japan-Dokus, egal aus welchem Jahr: 2 Stunden und 2 Minuten ist sie lang geworden, etwa zwei Drittel der Zeit entfallen auf das im Mai nachgedrehte Material. Zur Erinnerung: Versprochen waren fürs Gesamtprojekt acht Folgen zu etwa 40 Minuten, also etwa 5:20 Stunden. Tatsächlich sind es nun 9 Stunden Gesamtlänge geworden.Die gut 4.500 Euro Kosten für diese zweite Reise – Flug, Hotel, Guide, Eintrittsgebühren, Essensrechnungen (wir ließen uns nicht einladen) – waren durch das Crowdfunding nicht abgedeckt, sondern schmälern deutlich das, was eigentlich als meine Bezahlung übrig bleiben sollte. Meine Entscheidung, ganz klar. Dennoch habe ich eine Bitte: Wenn euch die 8. Episode sehr gut gefällt und ihr zu schätzen wisst, was an Extra-Aufwand darin gelandet ist und wie lange sie geworden ist, dann(da es unten nur noch die "großen" Zahl-Buttons gibt). Ihr könntet dadurch auch noch auf "Rosarot" upgraden, was euch gegen Jahresende noch eine umfangreiche Making-of-Folge einbringt. Kein Zwang, einfach eine Bitte, und auf Verdacht schon mal vielen Dank!gelten die bisherigen Preise. Wer jetzt noch zugreift, kann Geld sparen! Geht einfach hierhin: Japan-Doku 2022 . Ihr könnt sogar ohne GamersGlobal-Anmeldung einsteigen:Inkehren wir nach gut zwei Wochen "on the road"– und stehen sofort im Stau. Schaffen wir es, Max rechtzeitig abzusetzen, der die Dokureise damit verlässt? Danach futtern wir uns ein wenig durch den, bevor wir einein ihrer Brauerei/Gaststätte besuchen. Auf zweinutzen wir eher ungewöhnliche Angebote, dann stärken wir uns in einem. Denn es steht ein Besuch imin Ginza an, mit gleich drei Gesprächspartnern – darunter die namensgebende "Mama", Nanae.Eine gefühlte Nacht, in Wahrheit aber sieben Monate später, ist Jörg erneut in Tokio unterwegs. Er verbringt einen Tag beim, in der Wettkampf-Halle, im Gespräch mit zwei Wrestlerinnen und beim anschließendenmit geduldig Schlange stehenden Fans. Dann erfüllt sich Jörg einen alten Traum (der, bei einem anderen Laden, bei der ersten Reise wenige Tage vor Reisebeginn platzte): Er schaut einembei der Arbeit zu und lässt sich in einigeeinweihen. Anderswo lernen wir eine äußerst charmante, aber mindestens ebenso skurrilekennen – und lernen einmal mehr, dass man seine Gesprächspartnerinnen nicht nach dem Äußeren beurteilen sollte. Und dann geht's voll ins Nachtleben: In einem mittelgroßen der rund 175Tokios verbringt Jörg zwei Nächte – und lernt interessante Leute kennen. Den Kontrast zum "ehrlichen Mainstream" von IP Tokyo bietet dann zum Abschluss einein Ginza.Die Timeline von Episode 8:Das Projekt ist damit beendet, wobei wir noch dieses Jahr das Making of nachschieben wollen für die entsprechenden Stufen.Die Folgenübersicht:Die erste Japandoku-Folge führte uns von Narita über Tokio bis zur Autobahn Richtung Südwesten, die zweite Episode über Fujinomiya, Hikone und Kyoto nach Wazuka. Episode 3 begann imund besuchte dann einenin der Hafenstadt Sakai, der auch schon mit Videospielen () und Filmen () zu tun hatte. Wir kehrten in einem(samt Küchenbesuch) ein und chillten in einer mit dem einen oder anderen Szene-VIP aufwartenden. In Folge 4 stand diein Osaka auf dem Programm, einesowie derin Kyoto, bevor es in eine berühmteging und zum Schluss noch zu einer mönchgeführten. Folge 5 hatte dann zwei große Stationen:undWir haben in der Folge viel gegessen und gelacht – aber auch, Vorsicht, Stimmungsabriss, den Atombomben-Friedenspark besucht. Folge 6 führte uns dann nach, wo wir einen Tag auf den Spuren des Sucker-Punch-Videospielsverbrachten. Wir haben markante Schauplätze aus dem Spiel gefunden, aber auch krasse Phantasie-Designs "entlarvt". Auch die jeweils rund fünfstündige Hin- und Rückfahrt auf der Fähre hielt einige Überraschungen bereit. In Episode 7 machten wir uns auf nach, unser Weg führt über Autobahnen und idyllische Landstraßen. Wir besuchen die berühmtenund das zugehörigebesuchen und kosten die lokale Spezialität. Dann fahren wir weiter in den Südosten, um in der für ihren Teeanbau bekannte Präfektur Shizuoka den(die Ernte hatte gerade begonnen) über diverse Säuberungs-, Veredelungs- und Produktionsschrittezu verfolgen.