Japan-Doku 2022, Folge 1: Tokio tanzt und rockt

Teaser Jörg erlebt krasse Gegensätze in Makuhari, besucht in Tokio eine Matsuri und einen Schrein-Umzug. Mit Max (be-)sucht er die Nintendo-Bar 84 und eine Indie-Rockband. Es gibt zu essen und einen Taifun.

Folge 1: Tokio tanzt und rockt (erschienen)

(erschienen) Folge 2: Heißquellen, Hostessen, Hikone (Anfang 12/22)

(Anfang 12/22) Folge 3: Futtern und Feiern in Osaka (Mitte 12/22)

(Mitte 12/22) Folge 4: Kultur in Kyoto (Mitte 1/23)

(Mitte 1/23) Folge 5: Von Hiroshima bis Fukuoka (Ende 1/23)

(Ende 1/23) Folge 6: Ein Tag auf Tsushima (2/23)

(2/23) Folge 7: Von den Dünen zur Plantage (3/23)

(3/23) Folge 8: Rückkehr nach Tokio (4/23)

(4/23) Making-of-Folge (2/23), ab der "Rosarot"-Stufe

Im September 2022 gefilmt, bereits jetzt auf euren Bildschirmen – aber nur, wenn ihr bei der Japan-Doku 2022 die Stufe "Gold" oder höher habt. Silber-Unterstützer müssen noch etwas warten, Rosa-Medaillenträger (und höher) freuen sich auf gestochen scharfe 4K Aufnahmen.

In der ersten Folge der Japan-Doku 2022 haben wir gleich mal kräftig überzogen: 40 Minuten waren versprochen, eine Stunde und eine Minute haben wir nun geliefert – das dürfte aber ein Ausreißer bleiben. Wir landen in Narita, machen einen Abstecher nach Chiba zur Matsuri und zu einem Kontrastprogramm ein paar hundert Meter weiter, erleben eine abendliche Matsuri (japanisches Volksfest) mit seiner ganz besonderen Atmosphäre, wohnen einem Schrein-Umzug bei, essen und lachen in einer Nintendo-Bar, versuchen die geheime Indie-Rockband (Hashi) zu finden, erleben das Gedränge der Shibuya-Kreuzung, sorgen uns wegen eines heranziehenden Taifuns, besuchen eine Hostessen-Bar und nehmen am Ende unser JR-Pass in Empfang, um Richtung Folge 2 zu fahren.

Ihr seht: Es ist viel passiert in Tokio! Dabei haben wir schon die Hälfte der Themen ausgeklammert – die folgen dann in Episode 8. Apropos, hier ist der Überblick, was euch in den einzelnen Folgen so erwartet, und wann wir ihre Veröffentlichung planen:

Die Termine sind aus aktueller Sicht realistisch und unser festes Ziel, können sich aber dennoch ändern – die erste Episode hat gleich mal drei Wochen länger gedauert, als ursprünglich erwartet (war aber mit einiger Sicherheit auch die aufwändigste). Das Making-of wollen wir laut obigem Plan sogar um zwei bis drei Monate vorziehen.