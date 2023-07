Teaser Nach dem Mega-Test von Jörg stürzen sich nun zwei Kritiker erstmals in den Auftakt von Jagged Alliance 3. Wollen sie danach auch privat weiterspielen?

hat große Fußspuren zu füllen und muss dabei auch über die ganzen ausgebrannten Hülsen der Spiele steigen, die zuvor das Comeback versucht haben und daran (zum Teil ganz grauenhaft) gescheitert sind. Wie Jörg nach inzwischen über 80 Stunden über das Spiel denkt, konntet ihr im ausführlichen Test erfahren.Hier gibt es nun zwei andere Blickwinkel in der Stunde der Kritiker: Veteranhat sehr wohlige Erinnerungen an, der spätgeborene Redakteur Hagen hatte nur losen Kontakt mit dem ersten Teil der Reihe. Was beide gemeinsam habe: Sie haben noch keine Minute von Jagged Alliance 3 gespielt. Das ändern sie nun und haben jeweils ihre erste Stunde aufgezeichnet und im Anschluss wurden wie immer die Highlights für euch zusammengeschnitten. Am Ende warten zudem beide mit ihrem Fazit auf und beantworten jeder für sich die Frage: Wie war die erste Stunde und werden sie danach privat weiterspielen?Viel Spaß!