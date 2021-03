Teaser Im DLC für Immortals - Fenyx Rising reist ihr mit Held Ku durch die chinesische Sagenwelt. Hagen nimmt euch mit auf eine Erkundungstour, bei der ihn die Rätsel in Selbstzweifel stürzen.

ist der zweite von drei geplanten Erweiterungen für Immortals - Fenyx Rising (im Test, Note 8.0 ), die sehr unterschiedlich gelagert sind. Der erste Inhalterweiterte die bekannte Spielwelt um neue Aufgaben und Herausforderungen mit zugehöriger Storyline. Der kommende dritte DLC bringt einen neuen Modus, in der die Heldin Ash mit abgewandeltem Gameplay aus isometrischer Perspektive alle Götter Griechenlands zusammenbringt.Mythen aus dem Reich des Ostens ist am 25. März 2021 erschienen und setzt auf den aus dem Hauptspiel bekannten Mix aus Erkundung, Rätseln und Kämpfen, der nicht nur ein wenig anerinnert. Während ihr jedoch im Hauptspiel die griechische Sagenwelt erkundet, geht es in der Erweiterung von Ubisoft Chengdu in ein fantastisches Reich aus der Mythologie des Reichs der Mitte. Hagen nimmt euch mit auf eine Erkundungstour in der er Götter der chinesischen Mythenwelt kennenlernt, neue Monster vertrimmt und sich sturköpfig an Rätseln festbeißt.Viel Spaß beim Ansehen!