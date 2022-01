Teaser Es ist nicht gerade leicht, in einer fremden Umgebung zu überleben. Also tun sich Jörg und Heinrich zusammen, um einen unwirschen Planeten zu erkunden und rechtzeitig wieder zu fliehen.

Wenn ihr euch einigermaßen im Feld der Survival-Spiele auskennt, dann dürft euch der Namedurchaus ein Begriff sein. Der neuseeländische Entwickler machte sich international durch die-Modeinen Namen, aus der sich später ein eigenständiges Spiel entwickelte. Der Erfolg war so groß, dass Hall seinen Arbeitgeber, das-Studio Bohemia Interactive schließlich verließ und RocketWerkz gründete. Und von eben diesem Studio stammt das Spiel, das sichundin der heutigen Stunde der Kritiker genauer ansehen werden:Rein vom Genre her bleiben sich Hall und sein Team treu, es handelt sich abermals um einen Survival-Titel. Allerdings müsst ihr nicht gegen Horden von Zombies bestehen, sondern auf einem fremden und gefährlichen außerirdischen Planeten überleben. Doch auf diesem tummeln sich allerlei gefährliche Tiere, wie Wölfe und Hirsche, die auch unseren Stundenkritikern Probleme machen. Noch viel schlimmer ist aber, dass auf dem Himmelskörper, der als zweite Erde gedacht war, chronischer Sauerstoffmangel herrscht. Unsere beiden Stundenkritiker müssen also nicht nur auf gefüllte Bäuche achten, sondern auch ein besonderes, sauerstoffreiches Mineral sammeln und Ressourcen abbauen, um Waffen und Unterkunft zu bauen. Wie weit sie wohl in einer Stunde kommen?Weil der Überlebenskampf alleine gar aussichtslos ist, werden Jörg und Heinrich gemeinsam den Planeten Icarus erkunden. Richtig gelesen, heute gibt es eine Koop-SdK! Trotzdem fehlt am Ende das Fazit inklusive der Frage aller Fragen nicht: Würden sie freiwillig in ihrer privaten Zeit weiterspielen? Wie bei jeder Stunde der Kritiker mit Jörg und Heinrich darf natürlich auch das Metagame nicht fehlen. Schaffen es die Herren das Fazit des anderen korrekt vorherzusagen, erhalten sie einen Punkt. Wer zuerst fünf Punkte in diesem Wettstreit der Kritiker erhält, der gibt seinem Mitstreiter großmütig die Gelegenheit, in einer Strafstunde den eigenen Horizont zu erweitern.Viel Spaß beim Anschauen!