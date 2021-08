Teaser Im neusten 4X-Globalstrategie-Titel der Amplitude Studios lenkt ihr die Geschicke eures eigenen Stammes und könnt tief in die Geschichte eingreifen. Reicht das, um unsere Kritiker zu überzeugen?

Die französischen Amplitude Studios sind im Globalstrategie-Bereich keine Unbekannten. Mit den- und-Spielen haben sie zumindest bewiesen, dass sie das Genre kennen, ohne Fans aber komplett zu begeistern. Mitstreben sie nun nach Größerem und wollen sogar der altehrwürdigen-Reihe Konkurrenz machen. Wie? Indem ihr nicht nur eine Kultur von der Stein- in die Neuzeit führt, sondern ihr dürft bei Epochenwechseln neue Kulturen wählen und so Boni und Eigenschaften nach eurem eigenen Gusto anpassen.Das klingt doch nach einem komplexen Spiel für Genre-Experten und da ist Jörg Langer natürlich nicht weit. Gemeinsam mit Heinrich Lenhardt schaut er sich in dieser Ausgabe der Stunde der Kritiker die ersten 60 Minuten des Spiels voneinander an und beantwortet anschließend die Frage aller Fragen: Würde er Humankind freiwillig in seiner privaten Zeit weiterspielen? Wie bei jeder Stunde der Kritiker mit Jörg und Heinrich darf natürlich auch das Metagame nicht fehlen. Schaffen es die Herren das Fazit des anderen korrekt vorherzusagen, erhalten sie einen Punkt. Wer zuerst fünf Punkte in diesem Wettstreit der Kritiker erhält, der gibt seinem Mitstreiter großmütig die Gelegenheit, in einer Strafstunde den eigenen Horizont zu erweitern. Und dieses Mal ist es besonders kritisch, denn der Punktestand ist 5:5, wir sind also in der Verlängerung – könnten wir am Ende der Stunde einen Gewinner sehen?In ihrer Zeit mit dem neuen Amplitude-Werk erleben unsere beiden Kritiker nicht nur die ersten Schritte ihres eigenen Stammes, sie ziehen auch in erste Schlachten gegen menschliche und tierische Gegner, erobern erste Außenposten und gründen eventuell sogar eine eigene Stadt. Zwischen diesen großen Schritten warten aber natürlich viele kleinere und auch Irrungen und Wirrungen mit Bedienelementen und anderen Systemen stellen sich unseren tapferen Stammesvätern in den Weg.Viel Spaß beim Ansehen!