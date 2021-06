Teaser Mit 28 Minuten etwas länger als üblich ist diese Viertelstunde geworden: Jörg Langer fasst für euch fünf Stunden Spielzeit mit dem potenziellen "Civilization-Killer" von Amplitude launig zusammen.

Meine Aussage im Vorspann oben ist schon irgendwo fies: Natürlich hat auchetliche neue Ideen ins 4X-Genre eingebracht, sogar so viele (und nicht immer spielspaßfördernde), dass man sogar streiten könnte, ob es noch ein 4X-Spiel ist. Auchhat seine eigenen Ideen und Seltsamkeiten, und so weiter. Aber wenn es darum geht,ernsthaft zu attackieren, dass trotz seiner bescheidenen KI ein großer Verkaufserfolg ist und vermutlich mehr Addons erhalten hat als typische Paradox-Spiele (und das will nun wirklich etwas heißen!), dann braucht man halt mehr als ein paar nette Ideen und hässliche Grafik.Dann muss man (auf den ersten Blick) so aussehen wie Civilization, und gerne etwas besser. Dann muss man (auf den zweiten Blick) sinnvoll klauen bei Civilization, und vor allem muss man dann etliche Dinge auch ganz neu und anders machen. Und all das scheintzu gelingen.Ich konnte es vor zwei oder drei Wochen für mehrere Stunden spielen (theoretisch wären 24 oder 25 Stunden möglich gewesen, hätte ich sonst nichts zu tun gehabt und auch kein Schlafbedürfnis), da es schlicht einen zeitlich begrenzten Preview-Code gab, mit dem man machen konnte, was man wollte. Die Spielstände (einer ganz am Anfang, einer in der Moderne) waren vorgegeben, also weder Weltgeneration noch Avatar-Erstellung möglich.Ansonsten aber schien mir das Ganze sehr gut spielbar und auch feature-complete zu sein. Urteilt selbst, sofern euch die fast 28 Minuten zu diesem Strategieschwergewicht nicht zu lang erscheinen. Ich gehe auf viele der vielen Besonderheiten ein, unter anderem auf die wechselnden Kulturen (eine bei jedem Ärawechsel), die man sich zulegt, sodass man am Ende sechs "Legacy Claims" (weitergeführte Vorteile) der früheren Kulturen in einer einzigen vereinigt. Ich zeige euch das Kampfsystem ausführlich, die Entdeckung, Diplomatie, Religion, Civics, Forschungsbaum und bestimmt auch noch das Eine oder Andere mehr.Verpasst auch nicht mein Interview mit Amplitude Studios