HTC Vive Pro 2: VR-Brille mit 5K im Praxis-Test

Teaser Mit seiner enormen Auflösung stellt die Vive Pro 2 sogar die HP Reverb G2 in den Schatten. Ob die neue VR-Brille von HTC auch abgesehen davon zum Spitzenreiter taugt, untersucht Hagen im Praxis-Test.

Als VR-Brille mit 5K-Auflösung vermarktet HTC die erst kürzlich erschienene(die direkt vergriffen ist. Bestellt ihr aktuell die Brille, wird eine voraussichtliche Lieferung bis Ende Juni oder Ende Juli 2021 angegeben). Auch wenn die Vive Pro 2 mit einem LCD-Display mit 4896x2448 Pixeln (kombinierte Auflösung für beide Augen) kein natives 5k (5120 x 2880) erreicht, sind doch fast 5000 Pixel in der Bildbreite eine Ansage, mit der HTC den bisherigen Auflösungs-Platzhirschübertrumpft.Hagen hat die Vive Pro 2 für euch aus der Schachtel befreit und sich bei voller Auflösung mit 120 Hz in VR ausgetobt, was unsere RTX 3080 (CPU: 7-7700 mit 4,2 GHz, 16 GB RAM) ordentlich die Lüfter aufdrehen ließe. Alles zu Preis, Komfort und mehr erfahrt ihr im obigen Video. Beachtet dabei: Es wurde zur Aufnahme der Spielszenen das Signal an das rechte Auge auf den Desktop des PCs gespiegelt und von dort mit 60 FPS aufgezeichnet. Es gilt das ewige VR-Problem: Die eigentliche Erfahrung mit der Brille auf dem Kopf lässt sich mit Aufnahmen nicht direkt vermitteln.Neben dem Steam-exklusiven VR-Vorzeigespiel Half-Life - Alyx (im Test, Note 9.5 ) hat Hagen zudem eine Reihe weiterer Titel angespielt, die alle im Abo Viveport Infinity enthalten sind. Beim Kauf einer HTC Vive Pro 2 erhaltet ihr einen Gutschein für zwei Gratis-Monate bei dem Dienst. Allerdings sind eine Reihe von Spielen wie das im Video gezeigteund der Survival-Knaller The Walking Dead - Saints and Sinners (im Test, Note 8.0 ) nur im Jahresabo zum Preis von 119,88 Euro spielbar. Folgende Spiele seht ihr im Video:Viel Spaß!