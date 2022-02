Horizon - Forbidden West: Technikvergleich PS4 vs PS4 Pro vs PS5

Teaser Wir haben Forbidden West nicht nur auf PS5 gespielt, sondern auch auf den Vorgängerinnen: Wie schlägt es sich auf PS4 in Sachen Grafik und Performance? Liegt die PS4 Pro näher an Last- oder Nextgen?

Mit Horizon - Forbidden West (im Test ) setzt Guerilla Games die Geschichte von Heldin Aloy fort. Sie zieht in den gefährlichen Westen aus, um die Erde zu retten, auf der Zivilisation schon einmal untergegangen ist. Infolge der damaligen Katastrophe leben die Menschen wieder in Stammesgemeinschaften und Robotertiere streifen durch die Wildnis.Der Erstling erschien zunächst für PS4 und PS4 Pro, wobei auch die technische Umsetzung für das Pro-Modell viel Lob erhielt. Der zweite Teil erscheint nun wieder für diese beiden Modelle sowie natürlich für die Playstation 5. Die Entwickler beruhigten im Vorfeld, dass die PS4 Haupt-Entwicklungsplattform war und der Titel entsprechend rund auf der Plattform laufen soll. Ob dem so ist und inwieweit die PS5 die anderen Plattformen übertrumpft, erfahrt ihr in diesem Technikvideo mit allerhand Vergleichsszenen.Viel Spaß!