Teaser Eigentlich hätten wir auch ein Redi Rumble machen können: Selten waren vor einer SdK die Rollen so klar verteilt wie in der Paarung Jörg "Horizon Zero Fun" Langer und Anatol "Forbidden Fruit" Locker.

37 Minuten lang könnt ihr ihnen dabei zusehen und zuhören, wie sie sich in der ersten Stunde des Open-World-Action-Adventures (ab Interaktivwerdung des Spiels) vorantasten. Dabei haben sowohl der Horizon-unerfahrene Kollege als auch der Horizon-gestählte einige Probleme – wenngleich ganz anderer Natur. Insbesondere geht es um die Frage, wie Horizon Forbidden West als direkter Nachfolger von Horizon Zero Dawn funktioniert – und ob man ohne großes Vorwissen Probleme bekommt.



Was wir schon mal verraten können: Das auf der PS5 und in 4K 60 aufgenommene Spiel sieht wunderschön aus und legt im Vergleich zum auch schon schönen PS4-Vorgänger eine Schippe drauf.



Wie immer ist diese Stunde der Kritiker premiumexklusiv – unterstützt uns bitte auch weiterhin, um solche Inhalte zu ermöglichen!



