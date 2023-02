Horizon - Call of the Mountain – Jörgs 1. Stunde Uncut

Teaser Erlebt hier in ungeschnitten mit, wie Jörg mit der PSVR2 in die Welt von Horizon eintaucht, Klettersport betreibt und über erstaunlich zähe Gegner flucht.

In der Stunde der Kritiker zukonntet ihr schon ausgewählte Szenen bewundern, in denen Jörg und Hagen sich Wände emporschwangen, Feinde verschrotteten und ihrem kindlichen Spieltrieb beim Austesten der VR-Welt frönten. Hier habt ihr nun die Gelegenheit, die ganzen 73 Minuten von Jörg in der Wildnis zu erleben.Viel Spaß!