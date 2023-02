Horizon - Call of the Mountain

Teaser Jörg und Hagen legen sich mit der Horizon-Fauna an, gehen auf ausgedehnte Klettertouren und ergründen, was sie sonst noch in der ersten Stunde von Call of the Mountain für Blödsinn anstellen können.

Hagen und Jörg sind gespannt, wissen aber beide nicht so recht, was sie nun spielerisch erwartet. Wird es eine Erfahrung auf schienen oder kann sie das Gameplay überzeugen? Das finden sie jeweils für sich in den rund 60 Minuten des Spielauftakts. Danach treten die Kritiker vor die Kamera und stellen die entscheidende Frage: Verlockt das Erlebte in der ersten Stunde sie, auch privat dem Ruf des Berges zu folgen?



