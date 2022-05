Teaser Was passiert mit einem Raumschiff, nachdem es ausgemustert wurde? Das findet Hagen als orbitaler Abwracker auf teils sehr schmerzhafte Art heraus.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nach zwei Jahren im Early Access hat Blackbird Interactive () Ende Mai 2022 seine Science-Fiction-Berufssimulation Hardspace Shipbreaker für PC veröffentlicht. Hagen nimmt euch in dieser Viertelstunde mit in den Erdorbit im Jahr 2329, wo er sich als Abwracker für Raumschiffe verdingt. Dafür Schneidet er Stahl mit Lasern, wirft Wrackteile mit seinem Lasso in Recycling-Schächte und versucht möglichst, dass nichts in die Luft fliegt – Letzteres mit wechselhaften Erfolg.Im Video seht ihr Hagens Erfahrungen mit der Kampagne auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad. Daneben gibt es auch die Möglichkeiten des Freien Spiels und wechselnde Herausforderungs-Schiffe mit Rangliste.Viel Spaß!