Halo Infinite – Koop-Runde mit der Kampagne

Wer die Story-Kampagnen vonbisher am liebsten kooperativ mit einem Freund spielte, muss im Fall von Halo Infinite (im Test, Note 8.0 ) darben. Das Feature schaffte es ebenso wie der beliebte Schmiede-Modus nicht zum Launch ins Spiel und die Nachlieferung verzögerte sich darauf zusätzlich.Nun aber nähert sich der große Tag. Entwickler 343 Industries testet aktuell mit einer Netzwerk-Beta das Wasser für den Koop-Modus. Dennis und Hagen haben sich einen Zugang gesichert und spielen Cross-Generation auf Xbox Series X und Xbox One X gemeinsam. Hier und zeigen sich dabei noch Ecken und Kanten der Beta-Version. Die technischen Macken bringen aber selten Leib und Leben in Gefahr, was man von der "Zusammenarbeit" der beiden nicht immer behaupten kann.Viel Spaß!