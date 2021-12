Teaser Nach langer Entwicklungszeit ist das neue Abenteuer des Master Chiefs nun endlich erschienen. Um den Shooter richtig zu würdigen werden Jörg und Heinrich heute gleich zwei Stunden auf Zeta verbringen.

Ganze sechs Jahre istmittlerweile alt. Eigentlich sollte dessen Nachfolger,, bereits im November 2020 als Launch-Titel für die Xbox-Series-Konsolen erscheinen. Doch Entwickler 343 Industries zog im August 2020 die Notbremse und gab bekannt, dass die Produktion des Shooters noch mehr Zeit benötigen werde. Nun ist es aber tatsächlich soweit und der Master Chief bricht zu seinem nunmehr dritten Abenteuer unter der 343-Regie auf. Grund genug fürund, sich nach Zeta zu begeben – in einer Doppelstunde der Kritiker!Warum wir uns heute nicht mit 60 Minuten begnügen fragt ihr? Weil es in Halo Infinite als eine der großen Neuerungen eine Open World gibt. Bevor man diese allerdings erreicht, zieht einige Zeit ins Land. Und so haben Jörg und Heinrich zwei Stunden mit dem neuen Halo verbracht und dabei intensiv den neuen Greifhaken getestet und auf das heilende Sonnenlicht des Schauplatzes gewartet. Wie immer haben wir die launigsten Szenen für euch zusammengeschnitten, um euch einen möglichst ausführlichen Gesamtüberblick zu bieten. Wie gut ist der Shooter denn überhaupt für alternde Spieleredakteure geeignet? Finden sich Fans überhaupt noch zurecht oder wurde zu viel an der bewährten Formel gedreht? All diese und noch mehr Fragen werden die beiden beantworten.Außerdem stellen sich Jörg und Heinrich nach 120 Minuten mit Halo Infinite noch der Frage aller Fragen: Würden sie freiwillig in ihrer privaten Zeit weiterspielen? Wie bei jeder Stunde der Kritiker mit Jörg und Heinrich darf natürlich auch das Metagame nicht fehlen. Schaffen es die Herren das Fazit des anderen korrekt vorherzusagen, erhalten sie einen Punkt. Wer zuerst fünf Punkte in diesem Wettstreit der Kritiker erhält, der gibt seinem Mitstreiter großmütig die Gelegenheit, in einer Strafstunde den eigenen Horizont zu erweitern.Viel Spaß beim Anschauen!