Teaser Nicht einer, nicht zwei, ganze drei Stundenkritiker erwarten euch in dieser besonderen SdK! Es gibt aber auch einiges zu spielen, ganz drei PS2-Klassiker wurden von Rockstar neu aufgelegt.

Einen griffigeren Namen hätte sich Rockstar schon einfallen lassen können.ist jetzt nichts, was man mal eben leicht über die Lippen kriegt. Aber eines muss man dem Studio bei der Betitelung der Sammlung lassen, sie beinhaltet fast alle Infos, die nötig sind. Lediglich die Information, dass es sich um alle dreis aus der PS2-Ära handelt, fehlt noch. Aber gut,war dann wohl doch zu viel.Aber lassen wir mal sämtlichen Namenswirrwarr beiseite und konzentrieren uns auf das Wesentliche, das Thema unserer heutigen Stunde der Kritiker:und. Nun könntet ihr euch verwirrt am Kopf kratzen, denn schließlich sind normalerweise nur zwei Redakteure in der SdK anwesend. Aber zu diesem besonderen Anlass haben wir uns auch etwas Besonderes überlegt: Jörg Langer, Hagen Gehritz und Dennis Hilla werden jeweils einen der neu aufgelegten Gangster-Klassiker eine Stunde lang spielen und euch anschließend verraten, ob sie ihn freiwillig weiterspielen würden.Hagen wird sich dabei GTA 3 annehmen und damit seinen ersten Trip nach Liberty City wagen. Den Grundstein für den Erfolg der Gangster-Reihe hat er nämlich bis heute sträflicherweise ausgelassen, also darf er das nun nachholen. Für Jörg geht es hingegen nach Vice City, wo er dank Pastellfarben und 80er-Jahre-Soundtrack wieder zurück in seine Jugend versetzt wird. Dennis schlussendlich begibt sich in die Hood von San Andreas und zeigt den verfeindeten Gangs, wer hier der echte Gangster ist.Natürlich steht heute mehr auf dem Prüfstand, also die eigentlichen Spiele. Bei Remastered-Versionen ist es auch immer spannend, wie die Technik aussieht. Haben die Entwickler nur neue Texturen über die Charaktere gestülpt oder wurde mehr gemacht? Wie sieht es mit den Umgebungstexturen aus? Wurde etwas am Gameplay gedreht? Diese und noch mehr Fragen werden unsere drei Stundenkritiker für euch beantworten!Viel Spaß beim Ansehen!