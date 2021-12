Golfing Over It: Hagens Nemesis-Video

Teaser Danke eurer Unterstützung der Weihnachtsaktion 2021 kann Hagen nun sein Trauma in Getting Over It aufarbeiten, indem er im geistigen Nachfolger Golfing Over It brilliert. Ganz sicher...

Hinweis: Dieses Video bleibt Teilnehmern an unserer Weihnachtsaktion vorbehalten.Ihr habt es geschafft: Durch eure monetären Gaben für diedurfte sich nicht nur Dennis bereits seiner Nemesisstellen, auch Jörg wird noch inseine Nerven strapazieren. Dazu kommen andere Gegenleistungs-Dankeschöns, wie dervon Dennis, bei dem ihr hier noch für den Titel abstimmen könnt , mit dem Dennis ein Wiedersehen feiert.Nun kann der Autor dieser Zeilen aber nicht mehr um den heißen Brei herum schreiben: Hier geht es um das ebenfalls durch die Weihnachtsaktion finanzierte Nemesis-Video von Hagen. Da euch gefiel, wie Getting Over It von Bennett Foddy ihn zur Weißglut trieb , hat er dieses Jahr leichtfertig das davon stark inspiriertezu seiner Nemesis gekürt. Hagen denkt, er ist durch seine Leidensgeschichte mit Getting Over It etwas gegen die Nervenzerfetzungssoftware vongefeit (den man aufgrund seines spanischen Akzents wohl mit hartem "j" spricht, doch Hagen sagt nichtsahnend am Anfang immer "Mayo"). Ob dem so ist und Hagen selbst die Drei-Minuten-Speedruns aus dem Internet unterbietet, seht ihr als Spender der diesjährigen Weihnachtsaktion in diesem Video.Viel Spaß beim Ansehen!