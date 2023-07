Goblin Slayer Another Adventurer - Nightmare Feast Promo-Trailer

Teaser

Publisher Bushiroad Games hat für den bei Apollosoft in Entwicklung befindlichen Taktik-RPG-Titeleinen weiteren Trailer, der aktuell nur in japanischer Sprache vorliegt, veröffentlicht. In dem knapp einminütigen Video sind diesmal nicht nur Cutscenes und Artworks zu sehen sondern einige Charakterportraits und sogar einzelne Ingame-Szenen im anvisierten Pixellook zu erkennen. Das Spiel basiert auf der Romanreihe Goblin Slayer! von, der auch für die Spielentwicklung mit verantwortlich ist. Ebenso ist mitder Original-Illustrator und Zeichner der Büchereihe mit an Bord. Der Titel soll Ende des Jahres für PC und Nintendo Switch erscheinen.