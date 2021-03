Global Brothers: Making of Rekrutierungsvideo

Teaser Klar, das Video dauert keine 2 Minuten, und ja, wir werden keinen Oscar für Special Effects dafür bekommen. Aber es war doch ein wenig Trickserei für das Global-Brothers-Rekrutierungsvideo nötig.

Battle Brothers ab 8,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Bei unserem Battle Brothers-Letsplay kann jeder frei zugucken und die Topspender jeder Woche haben eine gar nicht mal so schlechte Chance, selbst (via Username) in der Kompanie von Kapitano Jörg zu landen. Und die restlichen Spender? Die haben über die "Namenloser Großinvestor" und eine Verlosungsregel geringere, aber vorhandene Chancen dazu. Außerdem durften sie zu Beginn der Partie mehrere Grundweichen stellen (per Abstimmung). Und sie sonnen sich in der Gewissheit, dass ohne sie das Crowdfunding längst nicht so gut laufen würde – sie sind es, die für alle Zuseher die bereits beachtliche Folgenzahl ermöglichen.Als Dankeschön für alle Spender des Letsplays gibt es für sie und nur für sie nun das Making Of zu unserem nicht unaufwändigen, das wir auch für Intro und Extro der einzelnen Folgen nutzen. Wie traf Jörg mit der Axt den armen Hagen? Ihr werdet es erfahren...