Ghostwire - Tokyo: Jörgs 1. Stunde Uncut

Teaser Bei der Stunde der Kritiker ist Jörg von Anfang an auf das Ziel fixiert. Nein, nicht die Missionsmarker. Seine Mission ist: möglichst viel Tokio-Atmosphäre aufsaugen.

In Tokio sind die Geister los, genauer gesagt in Shibuya, das in einer Nacht mit blutrotem Mond vom Rest der Metropole abgetrennt wird. Dazu raubt ein garstiger Nebel allen Bewohnern ihre Körper. Was für Jörg noch schlimmer ist: Der Nebel schränkt ihn in der ersten Stunde in seinen Sightseeing-Plänen ein!Seht hier die ganze Spielzeit Jörgs im Auftakt und lasst verpasst keine seiner Anekdoten und Erinnerungen, wenn er durch das digitale Shibuya wandelt.Viel Spaß!