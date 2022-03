Teaser Der neueste Titel von Shinji Mikamis Studio Tango Gameworks lädt zur Geisterjagd auf den entvölkerten Straßen des Viertel Shibuya. Sind die Kritiker nach der ersten Stunde be- oder entgeistert?

Der neueste Streich von Tango Gameworks trägt den sehr sprechenden Titel. Damit ist klar, die Geister sind los und das in der namensgebenden Metropole. Genauer gesagt seid ihr in Ego-Perspektive im zentralen Viertel Shibuya unterwegs, in dem sich auch die bekannte riesige Kreuzung befindet. Allerdings sind alle Menschen außer euch verschwunden, stattdessen bevölkern Geister und Mythenwesen die stillen Straßen. Schuld ist der Bösewicht Hannya, der zudem eure Schwester entführt. Zum Glück nistet sich die Seele des Geisterjägers KK im Körper von Protagonist Akito ein, sodas der zurückschlagen kann.Die Kritiker Heinrich Lenhardt und Jörg Langer starten ihre Stunde gespannt und ohne großes Vorwissen. Eine Erkenntnis, die sich bei ihnen in ihrer ersten Stunde einstellt: Anders als der Survival-Horror vonaus dem selben Haus, ist zwar die Thematik von Ghostwire schaurig, aber spielerisch ist der Titel actionreich. Die Highlights ihres Kontakts mit dem Jenseits in der ersten Spielstunde haben wir für euch zusammengeschnitten.Am Ende steht zudem wieder die Frage der Fragen: Packen die beiden nach 60 Minuten auch die Koffer und verschwinden aus Tokio oder werden sie in ihrer Freizeit weiter dem Spuk auf den Grund gehen? Nicht zuletzt spitzt sich das Metagame zu. Schleißt Heinrich weiter auf oder erringt Jörg durch die richtige Vorhersage von Heinrichs Fazit den Sieg und darf den werten Mitkritiker zu einer "besonderen" Spielerfahrung in der "Strafstunde" verdonnern?Viel Spaß beim Anschauen!