Ghosts 'n Goblins Resurrection: Dennis' Nemesis-Video

Teaser Viele von euch dürften nervös zucken, wenn sie den Namen Ghosts 'n Goblins hören. Doch nicht unser tapferer Recke Dennis, der sich einmal mehr für euch durch ein schweres Spiel gestorben hat.

Die Geschichte vongeht zurück bis ins Jahr 1985. Der Arcade-Automat folgte strikt den damaligen Regeln für Spielhallentitel, ergo: Das Spiel war bockschwer und ein wahres Münzgrab. Es folgten viele Portierungen, unter anderem für C64, NES, Schneider CPC, Game Boy Color und Advance, Sega Saturn und noch einige mehr. Als Nintendo-Switch-Spieler habt ihr die Chance, die NES-Version anzugehen, sofern ihr Switch-Online-Abonnent seid. Oder ihr greift zur Neuauflage, dem kürzlich veröffentlichten. Dieser hat sich Dennis für dieses Nemesis-Video gestellt. Das Remake ist exklusiv für die Nintendo Switch zu haben, auf anderen Plattformen müsst ihr also auf die nervenzerfetzende Sterbeorgie verzichten.Als Disclaimer vorweg: Dennis spielt nicht "blind", sondern hat bereits die erste Welt abgeschlossen, um sich zumindest etwas warm zu spielen. Das soll aber nicht bedeuten, dass es ihm der Höllenfeuer-Weiler, den er in diesem Video angeht, leicht machen wird. Denn ein jeder Level von Ghosts 'n Goblins Resurrection hat seine ganz eigenen Herausforderungen und in diesem besonderen Abschnitt wartet am Ende noch ein ganz besonderer Boss auf ihn, der ihm wirklich alles abverlangt. Doch schon davor muss er sich einigen Gemeinheiten stellen. Nur als Beispiele seien da rollende Steine, Windmühlenflügel und wegbrechende Böden genannt. In bester Nemesis-Video-Tradition wird Dennis nicht nur triumphieren, sondern auch viel sterben und noch mehr fluchen.Wenn ihr eine etwas ruhigere und fundiertere Aussage von Dennis zu Ghosts 'n Goblins Resurrection hören wollt, dann können wir euch seinen Test samt Video ans Herz legen. Hier geht er darauf er, wie gut das Remake als Fanservice funktioniert und auch, ob ihr es ohne rosarote Retrobrille überhaupt genießen könnt.Viel Spaß beim Ansehen!