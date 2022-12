GG-Weihnachtssingen 2022

Teaser Ihr habt es so gewollt! Oder ihr habt es nicht so gewollt. Das spielt jetzt keine Rolle mehr, denn es ist passiert: Wir haben uns in den nahen Animationswald begeben und ein Weihnachtslied angestimmt.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Dies ist das Dankeschön für die 1. Kugel der aktuellen Weihnachtsaktion (ihr könnt noch bis 31.12.22 mitmachen oder sogar nachlegen).Wir singen "Guten Abend, schön' Abend", das wohl aus Österreich stammt.Allen Userinnen und Usern von GamersGlobal wünschen wir ein Frohes Fest und einige geruhsame Tage zwischen den Jahren!