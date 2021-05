Getsufumaden - Undying Moon

Teaser Die Dämonenjagd von Konami zeichnet sich durch einen Grafikstil aus, der an klassische japanische Kunstwerke angelehnt ist. Hagen begibt sich mit euch in der Viertelstunde in die Hölle.

Mitbeehrt Konami überraschend einen alten Titel aus dem eigenen Katalog mit einer Fortsetzung. Das ersteerschien 1987 nur in Japan für das Nintendo Famicom. Undying Moon ist die erste Fortsetzung des Action-Titels. Somit wird über 30 Jahre später aus Getsufumaden (der Titel lässt sich übersetzen als "Die Legende von Fuma Getsu") eine Reihe.Grafisch sticht Undying Moon durch den Grafikstil hervor, der an klassische japanische Ukiyo-e-Kunstwerke angelehnt ist. Spielerisch handelt es sich um ein schweres Roguelike aus der Seitenansicht. Ihr durchforstet die zufallsgenerierten Höllenlevels, erschlagt japanische Sagengestalten und sucht bessere Ausrüstung. Nur an bestimmten Punkten könnt ihr mit erbeuteten Materialien fliehen. Beim Tod verliert ihr dagegen fast alles. Doch selbst wenn ihr flieht, verliert ihr die erbeuteten Waffen und beginnt wieder in der ersten Welt. Dazu sind Heiltränke rar, so dass ihr umsichtig spielen müsst, wenn euer Held Fuma lange genug durchhalten soll, um auch die späteren Abschnitte lebend zu erreichen. Ob Konami und Entwickler Guruguru Hagen mit dem Ansatz erfolgreich in die Tiefen der Hölle gelockt haben, erlebt ihr in der Viertelstunde.Viel Spaß!