Forza Horizon 5: Rally Adventure: Trailer stellt den DLC vor

Teaser

Für die am 29. März erscheinende DLC-Erweiterungdes Rennspielsist ein erster Trailer erschienen. Ihr könnt euch einem von drei Rally-Teams anschließen und die Sierra Nueva mit zehn neuen Autos befahren. Die Strecken führen euch unter anderem in einen verlassenen Steinbruch und einen Palmenwald, der im Video eindrücklich in Stücke gefahren wird.