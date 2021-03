Final Fantasy 7 Remake Intergrade: Extended Trailer über PS5-Features

Teaser

Am 10. Juni 2021 bringt Square Enix mit Final Fantasy 7 Remake (im Test, Note 8.0) mit dem Namenszusatzauf die Playstation 5. Der jüngst veröffentlichte Extended Trailer gibt mehr Eindrücke von den Features der Nextgen-Fassung, beginnend bei den grafischen Verbesserungen bis hin zur neuen Episode mit Yuffie. Der Name Extended Trailer deutet schon an, dass es sich dabei um eine längere Fassung des Revel Trailers handelt. Besitzer der PS4-Fassung erhalten Final Fantasy 7 Remake Intergrade als kostenloses Upgrade – ausgenommen die Yuffie-Episode, die in dem Fall als DLC gekauft werden muss.