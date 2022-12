Exanima: Hagens Nemesis-Video

Aktion: Weihnachtsaktion 2022 9925€ 1000 Weihnachtssingen 2000 Zinngießen der Redaktion 3000 Hagens Nemesis: Exanima 5000 Das Wort zum Neujahr 8000 Spiele-PC für GamersGlobal 9000 Jörgs Nemesis: Callisto Protocol 11000 Weihnachts-Twitch-Event 13000 Langer lästert über 2022 15000 Twitch-Event: Spielejahr 2023 17000 Jörgs Mini-Letsplay: Bannerlord 19000 Ramonas Nemesis: Cyberpunk 2077 21000 Retro-Reigen: 4 Redis und 4 Klassiker 23000 Community-Multiplayer-Event 25000 Rückkehr der Wertungskonferenzen 30000 Besuch der E3 2023 + Doku Smartphone-Nutzer: Bitte Querformat nutzen, um den ganzen Balken zu sehen. Klickt auf eine der Medaillen, um via PayPal (per Guthaben, Lastschrift oder Kreditkarte) zu zahlen. Pro Medaille werden GGG (was ist das?) vergeben: für 5 Euro 100 GGG, 10 Euro 200 GGG, 25 Euro 500 GGG, 50 Euro 1000 GGG, 100 Euro 2000 GGG. Zur Registrierung geht es hier. zahle 5€ zahle 10€ zahle 25€ zahle 50€ zahle 100€ zahle 250€ Alternativ könnt ihr uns auch eine Überweisung direkt auf unser Konto schicken; schreibt "Weihnachtsaktion 2022" hinter eure Usernummer (siehe Profil):

Teaser Zum Dank für eure Unterstützung bei der Weihnachtsaktion 2022 wagt sich Hagen in einen finsteren Dungeon, in dem dank der Physik-Simulation sein eigener Körper sein größer Feind ist.

Hagen ist als erstes an der Reihe, sich als Dankeschön für eure Spenden bei derspielerisch zu geißeln. Dafür hat er sich den Physik-Dungeoncrawlerauserkoren. Bald dürft ihr euch zudem auf Jörgs Horror mit dem Schwierigkeitsgrad vonfreuen. Unterstützt auch ihr GamersGlobal, indem ihr bei der Weihnachtsaktion etwas unters Tännchen legt und schaltet viele weitere Dankeschön-Inhalte frei, davon viele exklusiv für Spender.Die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Und was ist ein Dungeon anderes als ein Monster-Haushalt? Und um die Unfall-Quote darin adäquat abzubilden, haben findige Sadisten Exanima entwickelt – oder ist gar das ganze Spiel ein Unfall? Das wird Hagen nun am eigenen Leib erfahren in diesem Indie-Titel mit äußerst ausgeprägter Spielphysik, der seit 2015 im Early Access reift und unter anderem als "uneheliches Kind vonund" bezeichnet wurde. Hagen kommen da andere Worte beim Spielen in den Sinn, um Exanima zu beschreiben – zum Beispiel "würdelos".Viel Spaß beim Ansehen!