eShop-Selection Folge 37

Teaser In dieser Ausgabe stellen wir euch Spiele vor, bei denen es sich auf die eine oder andere Art belohnend anfühlt, sie zu meistern.

Einen zunächst überlegen scheinenden Gegner zu studieren und dann mit Kung Fu stilvoll in die Schranken zu weisen – das ist nur eine der Spielarten unter dem Motto "Übung macht den Meister" in dieser Folge der Nintendo eShop Games Selection. Ihr entwickelt euch auch zum pfeilschnellen Dämonenjäger, macht euch als Geisterbeschwörer die Stärken eurer Widersacher zu eigen und lernt, eine fiktive Sprache zu entziffern.Das sind die heutigen Spiele:Das Kleingedruckte: Bei dem Video handelt es sich um eine Auftragsarbeit für die Firma Nintendo, die auch die Spiele ausgewählt hat; die aufgenommenen Spielszenen und Moderationstexte stammen von uns. Das nächste Video folgt in einigen Wochen.