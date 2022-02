Elden Ring - Jörgs 1. Stunde Uncut

Teaser Über eine Stunde verbrachte Jörg in den Zwischenlanden. Zählt jeden einzelnen Pfeil in den Körpern seiner hinterrücks überfallenen Opfer und erlebt die unfreiwillige Geburt des Stahlfaust-Kampfstils.

In der ungefilterten ersten langen Stunde von Jörg in Elden Ring könnt ihr nachverfolgen, wie er seinen Samurai aus der Taufe hebt, direkt beim Intro die Lästerzunge auspackt und frohgemuts in die offen Welt aufbricht. Im Gepäck darf natürlich nicht fehlen: Ein Bogen und zwei Sorten Pfeile.Ihr wollt Jörg weiter auf die Jagd nach dem Eldenring schicken? Wie es der Zufall so will gibt es da gerade ein passendes Letsplay-Crowdfunding Viel Spaß beim Anschauen!