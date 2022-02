Teaser Den Weg zur Erlangung des Elden Ring gestaltet From Software auch in der ersten Stunde nicht zu leicht, wie Jörg Langer und Heinrich Lenhardt am eigenen Leib erfahren.

Der neueste Streich von From Software trägt nicht den Namen, doch wenige Momente inreichen, um zu erkennen, dass es ein inoffizieller vierter Teil der Reihe ist – und doch mehr. Statt einer erneuten Geschichte über den Zwist zwischen Feuer und Dunkelheit, bietet das frische Universum neue spannende Mysterien und Konflikte rund um den Eldenring (wenn sie auch wieder aus nebulösen Fetzen zusammengesetzt werden muss). Die Grundlagen zur Welt und den wichtigen Helden ihrer fernen Vergangenheit wurden dabei von Autorerdacht. Vor allem aber gibt es einige Evolutionen im Gameplay sowie eine Revolution in der Spielwelt, denn diese ist nun als Open World angelegt.Euch Abonnenten von GamersGlobal müssen wir nicht extra sagen, dass Jörg diverse Stunden in den drei Teilen von Dark Souls sowiegejubelt und gelitten hat. Heinrich dagegen hat bisher nie recht den Zugang zu den schweren, aber belohnenden Action-Rollenspielen von From Software gefunden. Bietet die offene Welt ihnen bereits in der ersten Stunde auf der Playstation 5 unterschiedliche Erfahrungen oder stellen sich für die beiden alle Pfade als dornig heraus?Wie immer steht am Ende ihrer ersten Spielstunde, von der wir euch in diesem Format die Highlights im Zusammenschnitt präsentieren, die Frage aller Fragen: Werden Jörg und Heinrich so angefüttert, dass sie danach weiterspielen wollen? Die Prognose des anderen richtig vorherzusagen ist dabei die Disziplin im abschließenden Metagame. Wer von beiden zuerst oft genug ins Schwarze traf, hat dann die Ehre, dem Unterlegenen ein Spiel vorzusetzen, dass er persönlich nie, nie, nie spielen würde.Viel Spaß beim Anschauen!