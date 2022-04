Dune Spice Wars – Die Viertelstunde

Teaser Putzbrunns größter Wüstenplanet-Fan zeigt euch in diesem den Rubriknamen "Viertelstunde" geradezu persiflierenden Zusammenschnitt von etwa 10 Stunden Spielzeit das 4X-Echtzeit-Spiel von Shiro Games.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ist es ein Vogel, ist es ein Flugzeug? Nein, es ist Superman! Ist es ein Sandkasten, ist es eine Echtzeit, nein es ist! Wenn ihr darauf hofft, dass das gerade in den Early Access startende Spiel von Shiro Games alte Westwood--Synapsen bedient, muss ich euch enttäuschen, und es erzählt auch nicht die Geschichte vonRomanoder die des 2021er Kinofilmsnach. Vielmehr nimmt es den Hintergrund vom unwirtlichen Planeten, auf dem die wertvollste Substanz des Universums gewonnen wird, nämlich das bewusstseinserweiternde, lebensverlängernde und in die Zukunft schauen lassende Gewürz Melange, zum Anlass für ein völlig neues Szenario:Als ob es keine kaiserlichen Lehen gäbe, rund 23.000 Jahre in der Zukunft, treten vier Fraktionen zum Kampf um die Vorherrschaft auf Arrakis (so heißt der Planet Dune "in Wahrheit") und fechten die Sache einfach aus: Die tapferen Atreides, die brutalen Harkonnen, die verschlagenen Schmuggler und die freiheitsliebenden Fremen. Ausgehend von ihrer jeweiligen Hauptstadt erkundet jede Partei das anfangs vom "Kriegsnebel" verdeckte Umland und bringt baldmöglichst die Spice-Produktion in Gang. Es entwickelt sich ein typisches 4X-Ambiente mit Regionen, Ressourcen und Konflikten – nur eben in (pausierbarer) Echtzeit.Ich hatte schon etliche Stunden Spaß mit Dune Spice Wars und möchte euch in dieser "Viertelstunde" mit seinen Mechanismen, aber auch hoffentlich seiner Faszination bekanntmachen.Viel Spaß!