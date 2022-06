Dune Spice Wars: Das Duell Hagen vs Jörg

Teaser Im erst jüngst veröffentlichten Multiplayer-Modus von Dune - Spice Wars kämpfen Harkonnen-Hagen und der edle Jörg Atreides um die Vorherrschaft um das Spice!

Bisher konnte Jörg nur KI-Schergen inin ihre Schranken weisen ( zu sehen in der Viertelstunde ). Doch nun hat Shiro Games dem Early-Access-Titel einen Multiplayer-Modus spendiert. In dem Strategie-Titel kämpft man nicht nur gegen den Feind, sondern auch gegen den Mangel an Ressourcen auf dem Wüstenplaneten Arrakis. An bissigen Sandwürmern mangelt es dagegen nicht.Jörg hat Hagen zum Duell gefordert und der hat den Fehdehandschuh aufgenommen. Mit der Militärmacht der ruchlosen Harkonnen will Hagen es mit Jörgs Atreides-Fraktion aufnehmen. Wer wird am Ende im Spice baden und wer schimpft am Ende inbrünstiger über die Würmer?Viel Spaß!